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وقف اجتماعات لجنة الخمسين الطلابية واستئناف نشاطها بعد عيد الأضحى

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وقف اجتماعات لجنة الخمسين الطلابية واستئناف نشاطها بعد عيد الأضحى وقف اجتماعات لجنة الخمسين الطلابية واستئناف نشاطها بعد عيد الأضحى

أعلنت لجنة الخمسين الطلابية برئاسة محمد عزت، رئيس اللجنة، وقف أى اجتماعات للجنة فى الفترة المقبلة لإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف اللجنة نشاطها بدءا من السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر الجارى.

وكانت لجنة تعديل اللائحة الطلابية المُشكّلة من مجلس اتحاد طلاب اجتمعت الأسبوع الماضى ولمدة 3 أيام بجامعة الإسكندرية، حتى انتهت من وضع التصور الأول للائحة الطلابية، ليتم مناقشتها مع المقترحات الواردة من الجامعات ووضع التصور النهائى وإرساله إلى الجامعات للموافقة عليه، ومن ثم اعتماده من مجلس اتحاد طلاب مصر، وتقديمه إلى وزير التعليم العالى لاعتماده".

الجدير بالذكر أن لجنة الخمسين الطلابية لوضع الدستور تحتوى على 4 لجان وهم لجنة الاستماع، والتى تهدف لنشر الوعى بين الطلاب للمشاركة فى وضع الدستور من خلال تنظيم ندوات وجلسات استماع وجوالة فى المحافظات المختلفة، ولجنة الدعاية والعلاقات العامة للتواصل مع الطلاب، وتنظيم مواعيد الجلسات بما يتوافق مع جموع الطلاب، ولجنة جمع المقترحات عن طريق التقدم للجنة ورقيا أو إلكترونيا، وذلك بعد تعريف الطلاب بدساتير العالم المختلفة، ولجنة الصياغة، وهى المسئولة عن جمع المقترحات فى مقترح نهائى لطلاب مصر.

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مصر 365

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