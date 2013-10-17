"التمويل العقارى" يطرح 6000 وحدة سكنية للحجز عقب عيد الأضحى المبارك

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه من المقرر أن يتم طرح 6 آلاف وحدة سكنية للحجز، التى أعلن عنها وزير الإسكان الشهر الماضى، عقب عيد الأضحى المبارك.

وأضافت عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تنتهى هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير هذه الوحدات عقب عيد الأضحى، وسيتم طرحها للحجز فور الانتهاء من تسعيرها مباشرة.

وفيما يتعلق برفع قيمة هذه الوحدات عن المبلغ التى أعلن عنه الصندوق قبل ذلك، أكدت عبد الحميد أنها أجرت اتصالا بوزير الإسكان، أكدت له فيه أنه لا يجوز رفع قيمة هذه الوحدات عن المبلغ المحدد حتى يستطيع المواطن محدود الدخل من التقدم لحجز هذه الوحدات.

وأشارت إلى أنه فور انتهاء هيئة المجتمعات من التعسير سيقوم الصندوق بالإعلان عن حجز هذه الوحدات فورا للمواطنين.

وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أن هناك 6118 وحدة سكنية بمساحة 63 مترا، متبقية من المشروع القومى للإسكان السابق، سيتم طرحها من خلال صندوق التمويل العقارى خلال أيام.

وأوضح الوزير أن هذه الوحدات منها 2868 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و234 وحدة بالعبور، و60 وحدة بالشروق، و1289 بالعاشر من رمضان، و177 وحدة بمدينة 15مايو، و108 وحدات بالسادات، و72 وحدة ببرج العرب، و252 وحدة ببنى سويف الجديدة، و684 بالمنيا الجديدة، و108 وحدات بأسيوط الجديدة، و36 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، و86 وحدة بالفيوم الجديدة، و144وحدة سكنية بمدينة قنا الجديدة.