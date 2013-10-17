أوباما يدعو جميع الموظفين الأمريكيين الفدراليين للعودة إلى عملهم

كتب : واشنطن (ا ف ب) الخميس 17-10-2013 06:38

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء أمس، جميع الموظفين الفدراليين الذين انقطعوا عن أعمالهم دون راتب، بسبب عدم إقرار الميزانية للعودة إلى العمل اليوم، بعد أن صوت الكونجرس على قانون مالي مؤقت.

وقالت سيلفيا ماتيوس بورويل، مديرة مكتب الميزانية في البيت الأبيض "الآن وقد أقر القانون من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، ينوي الرئيس توقيعه اعتبارا من هذا المساء ويجب أن يستعد جميع الموظفين (الفدراليين) للعودة إلى العمل صباح الغد".

ورفع الكونجرس الأمريكي، أمس، سقف دين الولايات المتحدة حتى السابع من فبراير بعد تبني مجلس النواب على نص يستبعد خطر عدم الدفع وأن الرئيس باراك أوباما سوف يوقعه.

وصوت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 285 صوتا مقابل 144 لصالح النص الذي تبناه قبل قليل مجلس الشيوخ، والذي من شأنه أن يعيد أيضا فتح كامل الدولة الفدرالية التي أقفلت جزئيا منذ الأول من أكتوبر. وقد أعلن باراك أوباما، أمس، أنه سيوقع النص فور التصويت عليه.

ودعم الديموقراطيون في مجلس النواب بالإجماع النص، مع دعم من بعض الجمهوريين. وقد صوت مع ذلك نحو ثلثي الجمهوريين ضد النص ما يشير إلى عمق الخلافات داخل حزب رئيس المجلس جون بوينر.