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الرئيس اليمنى: منطقة "أرخبيل سقطرى" مستقبله واعد بعد أن أصبح محافظة

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الرئيس اليمنى: منطقة "أرخبيل سقطرى" مستقبله واعد بعد أن أصبح محافظة الرئيس اليمنى: منطقة "أرخبيل سقطرى" مستقبله واعد بعد أن أصبح محافظة

أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أن أرخبيل سقطرى ينتظره مستقبل كبير وواعد، خاصة بعد إعلانه محافظا، وما يترتب على ذلك من توفير لاحتياجات أبنائه من المشاريع الإنمائية والخدمية المختلفة وتخفيف معاناتهم، الأمر الذى سيحقق نقلة كبيرة فى مسيرة التنمية والتطوير فى كافة مناطق سقطرى.

وأضاف الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى "يكفى اليمن ما مرت به من تجارب وأزمات خلفت معها معاناة ومآسى، عانى منها الجميع وعلينا استلهام العبر والعظات والدروس والانطلاق صوب المستقبل برؤية جديدة من التعاون والعمل الجاد لتحقيق الاستقرار والتنمية فى كافة إرجاء الوطن، وبناء اليمن الجديد يمن الحرية والعدالة والوئام والسلام".

وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد وصل فى وقت سابق اليوم إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن فى زيارة تفقدية لأوضاع المحافظة والوقوف على احتياجاتها الخدمية والتنموية ومشاركة أبنائها احتفالات عيد الأضحى المبارك والعيد الذهبى لثورة 14 أكتوبر المجيدة، والتقى خلال زيارته مع القيادات التنفيذية والمحلية والعسكرية والأمنية والفعاليات السياسية والاجتماعية.

كما التقى الرئيس اليمنى اليوم بمدينة حديبو بأرخبيل سقطرى عددًا من ممثلى الأحزاب والتنظيمات السياسية بالأرخبيل.

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مصر 365