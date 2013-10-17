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مصدر عسكرى يمنى: توجيهات رئاسية بسرعة وقف الحرب فى "دماج"

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مصدر عسكرى يمنى: توجيهات رئاسية بسرعة وقف الحرب فى "دماج" مصدر عسكرى يمنى: توجيهات رئاسية بسرعة وقف الحرب فى "دماج"

أكد مصدر عسكرى يمنى رفيع فى محور صعدة أن توجيهات رئاسية ووزارية صدرت للمحور، بضرورة سرعة إيقاف الاشتباكات التى نشبت خلال الأيام الماضية فى منطقة دماج بين جماعة الحوثى ومتشددين سلفيين".

وأضاف المصدر - فى تصريح له أمس الأربعاء - أن توجيهات من وزير الدفاع اليمنى اللواء الركن محمد ناصر أحمد، بناء على توجيهات رئاسية، تقضى بضرورة الإسراع فى التواصل مع مشايخ وأعيان المنطقة، من أجل احتواء الصراع وإيقاف الاشتباكات.

واتهم المصدر طرفى الصراع بعدم الالتزام ببنود اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، الذى توصلت إليه اللجنة الرئاسية المكلفة من أجل إنهاء مناطق التوتر "التماس" بين الطرفين.

وأوضح أن كلا الطرفين عاودا السيطرة على المواقع التى كانت سلمتها للجنة الرئاسية ما أدى إلى التوتر وعودة الاشتباكات.

وأشار المصدر إلى أنه يجب تسليم تلك المواقع، للجنة ، ومن ثم تصدر القيادة العليا توجيهات بشأن عمل حل جذرى للصراع.

ويتبادل الحوثيون والسلفيون الاتهامات بشأن خرق الهدنة، وعودة التوتر، وتجدد الاشتباكات، خلال الأيام الماضية التى راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

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مصر 365