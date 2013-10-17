أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البشير يلتقى رئيسى موريتانيا وغينيا بيساو خلال أدائهم الحج

Google+ Print
البشير يلتقى رئيسى موريتانيا وغينيا بيساو خلال أدائهم الحج البشير يلتقى رئيسى موريتانيا وغينيا بيساو خلال أدائهم الحج

التقى الرئيس السودانى عمر البشير فى قصر الضيافة بمكة المكرمة، مساء الأربعاء، كل من مانويل ناماجو رئيس غينيا بيساو والرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز كل على حدة، خلال أدائهم الحج.

وبحث البشير مع نظيره الموريتانى، العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تطويرها، وتعزيزها لمصلحة الشعبين، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" وتم خلال اللقاء أيضا بحث علاقات البلدين فى المجالات كافة، خاصة الاقتصادية، والتى تضم المجالات الزراعية والتصنيع الزراعى، وصناعة السكر.

وفى نفس السياق، بحث البشير مع رئيس غينيا بيساو مانويل ناماجو العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تعزيزها فى إطار الاتحاد الأفريقى ودعم خططه وأهدافه، لجهة تطوير الدول الأفريقية، واستمع البشير إلى شرح من الرئيس الغينى حول العملية الانتخابية المزمع إقامتها فى بلاده العام المقبل، طالبا الدعم من السودان لقيام الانتخابات ونجاحها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365