البشير يلتقى رئيسى موريتانيا وغينيا بيساو خلال أدائهم الحج

التقى الرئيس السودانى عمر البشير فى قصر الضيافة بمكة المكرمة، مساء الأربعاء، كل من مانويل ناماجو رئيس غينيا بيساو والرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز كل على حدة، خلال أدائهم الحج.

وبحث البشير مع نظيره الموريتانى، العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تطويرها، وتعزيزها لمصلحة الشعبين، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" وتم خلال اللقاء أيضا بحث علاقات البلدين فى المجالات كافة، خاصة الاقتصادية، والتى تضم المجالات الزراعية والتصنيع الزراعى، وصناعة السكر.

وفى نفس السياق، بحث البشير مع رئيس غينيا بيساو مانويل ناماجو العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تعزيزها فى إطار الاتحاد الأفريقى ودعم خططه وأهدافه، لجهة تطوير الدول الأفريقية، واستمع البشير إلى شرح من الرئيس الغينى حول العملية الانتخابية المزمع إقامتها فى بلاده العام المقبل، طالبا الدعم من السودان لقيام الانتخابات ونجاحها.