أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«العفو الدولية» تتهم مصر باعتقال أطفال اللاجئين السوريين

  • مصر
  • 22
Google+ Print
«العفو الدولية» تتهم مصر باعتقال أطفال اللاجئين السوريين «العفو الدولية» تتهم مصر باعتقال أطفال اللاجئين السوريين

اتهمت منظمة العفو الدولية، الخميس، بإبعاد مئات اللاجئين الذين فروا من سوريا، منددة باعتقال الأطفال، والفصل العائلات عن ترحيل مئات اللاجئين إلى دول آخرى.

وجاء في بيان للمنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان إن «مصر تحتجز بطريقة غير مشروعة مئات اللاجئين السوريين والفلسطينيين» الذين فروا من النزاع الذي بدأ في مارس 2011 في سوريا مضيفة أن «مئات اللاجئين أبعدوا إلى دول في المنطقة من بينها سوريا»، متهمة مصر «بفصل عائلات بهذه الطريقة».

واعتبر شريف السيد علي، المكلف حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، أن «مصر فشلت فشلًا ذريعًا في احترام واجباتها الدولية لناحية حماية حتى اللاجئين المعدمين».

 وأضاف: «بدل تقديم دعم حيوي للاجئين في سوريا، أوقفتهم السلطات المصرية، وأبعدتهم ما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان».

وأوضحت المنظمة أنها زارت مركز شرطة في الإسكندرية حيث اعتقل منذ 17 سبتمبر توأمان بعمر سنة قدما من سوريا في حين اعتقلت طفلة في التاسعة من العمر تتحدر من حلب  على متن سفينه وهي تحاول الهجرة وقد اعتقلت ومنعت من رؤية والدتها لمدة أربعة ايام.

ونقلت المنظمة عن محامين قولهم أنهم منعوا من تمثيل طالبي اللجوء في حين أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من الوصول إليهم، مضيفًا أن «هؤلاء المحامون أن السلطات المصرية أقدمت مرتين على إبعاد جماعي إلى دمشق».

وكان وصل إلى مصر اكثر من مئة ألف سوري حاول بعضهم بعد ذلك الوصول إلى أوروبا على متن سفن مكتظة بالركاب.

وذكرت المنظمة نقلا عن الأمم المتحدة أن البحرية المصرية اعترضت 13 من هذه السفن، مضيفة أن 946 شخصا اعتقلوا من قبل السلطات المصرية بينهم 724 خصوصا من النساء والاطفال وما زالوا معتقلين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا