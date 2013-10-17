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خبير شئون دولية: روسيا والصين والهند سيكونون حلفاء لمصر بدلا من أمريكا

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خبير شئون دولية: روسيا والصين والهند سيكونون حلفاء لمصر بدلا من أمريكا خبير شئون دولية: روسيا والصين والهند سيكونون حلفاء لمصر بدلا من أمريكا

قال طارق حجى الخبير فى الشئون الدولية، إن روسيا ستكون شريكا قويا لمصر إلى جانب ثانى فى العالم، وهى الصين ثم الهند الذى سيكون ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، مؤكدا أن التقارب الثقافى بين الصين والهند وروسيا يسمح بعلاقات أوطد وحليفا لها عن الولايات المتحدة فى المستقبل القريب، بسبب تدخل واشنطن فى السياسة المصرية.

وأضاف حجى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حوار الليلة" عبر فضائية "سكاى نيوز" أن علاقة مع الولايات المتحدة مؤلمة لأنها خارجة عن الثقافة تماما، ولا يوجد لها محل للثقافة، مستشهدا بموقف بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق مع مادلين أولبرايت والتى كانت تعامله كعبيد بسبب خلو السيدة من الثقافة، مشيرا إلى نقص ثقافة الأمريكان عن التعامل مع المصريين.

مؤكدا أن شراكة مصر مع الصين والهند وروسيا سيكون أفضل وأسعد لمصر من واشنطن.

وأشار حجى إلى أن هناك مأساة كبيرة فى التكوين الثقافى للشعب الأمريكى فى فهم التحولات السياسية داخل إقليم الشرق الأوسط ومصر، بشكل خاص.

يذكر أن مادلين أولبرايت والتى كانت تنتمى للحزب الديمقراطى الأمريكى قامت بحملة لمنع ترشح بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة من ولاية ثانية.

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مصر 365

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