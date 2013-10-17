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مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين المتنزهات والميادين العامة فى العيد

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لليوم الثانى على التوالى قام اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بجولة ميدانية أمس الأربعاء، برفقة قيادات مديرية الأمن تفقد خلالها المنتزهات والميادين العامة فى جميع أنحاء مدينة الإسكندرية، حيث تلقى التهانى من جموع المواطنين وتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المدينة والأقوال الأمنية (مجموعات التدخل السريع)، وحثهم على سرعة الاستجابة فى تلقى بلاغات المواطنين والتدخل الحاسم والفورى لمنع أى جريمة قد تقع.

كما قام بالتوجه إلى كل من اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية والفريق أسامة الجندى قائد القوات البحرية واللواء سعيد عباس قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك لتقديم التهانى لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقام اللواء أمين عز الدين وبصحبته قيادات المديرية بتهنئة رجال الشرطة بمديرية الأمن، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتناول وجبة الإفطار رفقة المجندين بإدارة قوات أمن الإسكندرية، وقدم لهم التهانى وتمنى لهم التوفيق، وحث الجميع على بذل المزيد من المجهودات لتحقيق الأمن بجميع ربوع مدينة الإسكندرية.


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