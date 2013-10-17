الكونجرس الأمريكي يرفع سقف دين الولايات المتحدة.. وأوباما يوقع مشروع القانون

"النواب" يصوت بأغلبية 285 صوتا مقابل 144 لصالح النص الذي تبناه "الشيوخ" برفع سقف الدين حتى السابع من فبراير

كتب : واشنطن (رويترز) منذ 44 دقيقة

وافق الكونغرس الأمريكي، اليوم، على رفع سقف دين الولايات المتحدة حتى السابع من فبراير، بعد تبني مجلس النواب على نص يستبعد خطر عدم الدفع، وأن الرئيس باراك أوباما سوف يوقعه.

وصوت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 285 صوتا مقابل 144 لصالح النص الذي تبناه قبل قليل مجلس الشيوخ، والذي من شأنه أن يعيد أيضا فتح كامل الدولة الفدرالية التي أقفلت جزئيا منذ الأول من أكتوبر وقد أعلن باراك أوباما، أمس، أنه سيوقع النص فور التصويت عليه.