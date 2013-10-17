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لحم الضأن ممنوع لمرضى التليف الكبدى والاستسقاء

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لحم الضأن ممنوع لمرضى التليف الكبدى والاستسقاء لحم الضأن ممنوع لمرضى التليف الكبدى والاستسقاء

ترتبط المناسبات دائما بتناول نوع معين من الأطعمة ويعتبر عيد الأضحى بالنسبة للمسلمين هو عيد اللحم، فالجميع لابد أن يتناولون اللحم حتى مع بداية وجبة الإفطار وقد اعتاد الجميع سواء فى أو فى معظم الدول الإسلامية على ذلك، ولكن إذا كان لحم الضأن له فوائد عديدة لكن الأطباء ينصحون بعض المرضى بأخذ القليل منه والبعض الآخر عليه أن يتجنبها تماما..

يقول الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، يعتبر لحم الضان أو اللحوم عامة من الوجبات الرئيسية فى العيد ويتفنن سيدات البيوت والطهاة فى كيفية صنع هذه اللحوم، فمنها المشوى على الفحم والمحمر والمسلوق وننصح الجميع بالإقلال من لحم الضان لأنها تحتوى على كمية عالية من التى تمثل خطورة على الشرايين التاجية وجميع شرايين الجسم، خصوصا إذا كانت هذه الخراف تتغذى على الذرة والتى تزيد من وزنها وتترسب الدهون بها لذلك يجب تقليل كمية الدهون وإزالتها منها قبل طهيها.

ويوضح أنه لكى نقلل من خطورة هذه اللحوم يمكن استخدام البقدونس والليمون لكى تقلل من خطورة المواد الضارة التى تنتج من لحم الضأن.

ويمكن لمرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى قبل مرحلة التليف أخذ قطعة صغيرة من اللحوم الجيدة الطهى ويتم تناول السلطة الخضراء مع زيادة كمية البصل والبقدونس والليمون بها ويمنع نهائيا مرضى التليف الكبدى غير المتكافئ والاستسقاء ومرضى الفشل الكلوى من تناول اللحم الضان نهائيا، لأنه يمثل خطورة على هؤلاء المرضى وقد يؤدى إلى انتكاسة الحالة ودخول المريض فى حالة الغيبوبة الكبدية أو الفشل الكبدى.

ويفضل تناول هذه النوعية من المرضى تناول قطع صغيرة من الدجاج أو الأسماك ويمكن لمرضى اضطرابات الجهاز الهضمى البسيطة والقولون تناول قطع صغيرة من اللحوم بعد طهيها جيدا.

ومرضى تقرحات المعدة وارتجاع حامض المعدة على المرىء لا مانع من تناول قطع صغيرة من هذه اللحوم الجيدة الطهى.

ويمنع مرضى ما قبل الغيبوبة الكبدية والاستسقاء من تناول لحم الضان لأنه يساعد على تدهور الحالة الصحية وحدوث مضاعفات الغيبوبة الكبدية.

وننصح الجميع بالإكثار من الخضروات مثل الكابوتشى والخص واستخدام الليمون والبصل لكى نقلل من التأثيرات الضارة للحم الضأن على صحة الإنسان.

ويحذر مرضى النقرس وزيادة حامض البوليك بالدم من تعاطى لحوم الضأن نهائيا، لأن ذلك يؤدى إلى شدة الآلام وحدوث مضاعفات تنتج من تناول اللحوم الحمراء والتى قد تتطور إلى قصور بوظائف الكلى وآلام حادة بالمفاصل نتيجة زيادة حامض البوليك بالدم، وكذلك نحذر مرضى تصلب الشرايين وزيادة دهون الدم والمرضى الذين يعانون من جلطات بالمخ وقصور الدورة التاجية وقصور وظائف الكلى والكبد، من تناول لحم الضان لأنه يؤدى إلى مضاعفات وتطور سىء للحالة.

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مصر 365

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