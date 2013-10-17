أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

المأكولات الدسمة تؤدى إلى نتوءات الجلد

Google+ Print
المأكولات الدسمة تؤدى إلى نتوءات الجلد المأكولات الدسمة تؤدى إلى نتوءات الجلد

المأكولات الدسمة تؤثر على صحة الإنسان وتسبب الكثير من الأمراض، كما قالت الدكتورة مهجة حنا جرجس استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، مشيرة إلى أن هناك بعض النتوءات الجلدية التى تظهر بين الأصابع أو أعلى جفن العين وتكون مكونة من الكولسترول نتيجة لارتفاع نسبة بالدم لتناول اللحوم والمأكولات التى تحتوى على دهون عالية.

أضافت حنا أن أكل اللحوم بكثرة التى تتواجد بها الدهون تساعد على ظهور النتوءات وازديادها، وتتراوح أحجامها ما بين ½:2 مللى وتكون بارزة فى الجلد نتيجة للأكلات الدسمة والعلاج الوحيد الأمراض لنتوءات الجلد كما تقول حنا هو استئصالها أو تجنب الأكلات الدسمة التى تؤدى إلى حدوثها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365