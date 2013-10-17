المأكولات الدسمة تؤدى إلى نتوءات الجلد

المأكولات الدسمة تؤثر على صحة الإنسان وتسبب الكثير من الأمراض، كما قالت الدكتورة مهجة حنا جرجس استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، مشيرة إلى أن هناك بعض النتوءات الجلدية التى تظهر بين الأصابع أو أعلى جفن العين وتكون مكونة من الكولسترول نتيجة لارتفاع نسبة الدهون بالدم لتناول اللحوم والمأكولات التى تحتوى على دهون عالية.

أضافت حنا أن أكل اللحوم بكثرة التى تتواجد بها الدهون تساعد على ظهور النتوءات وازديادها، وتتراوح أحجامها ما بين ½:2 مللى وتكون بارزة فى الجلد نتيجة للأكلات الدسمة والعلاج الوحيد الأمراض لنتوءات الجلد كما تقول حنا هو استئصالها أو تجنب الأكلات الدسمة التى تؤدى إلى حدوثها.