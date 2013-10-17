ضعف التنفس والتوتر أهم علامات الاختناق الوليدى

مع أولى نبضات الوليد تختلج قلب الأمهات، وعلى الرغم من السعادة التى قد تغمر الوالدين فى تلك اللحظة، إلا أن إهمال التعامل مع الوليد قد يؤدى إلى مضاعفات شديدة، وفى بعض الأحيان يؤدى إلى الوفاة.

يقول الدكتور أحمد صلاح أخصائى علاج الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، إن الاختناق الوليدى newborn asphyxia من الأمراض التى تصيب حديثى الولادة، وإذا لم يتم علاج الحالة سريعًا، فقد يتضرر المخ مسببًا الوفاة الفورية للطفل، أو وجود مضاعفات مستقبلية.

وأضاف أن الاختناق الوليدى عبارة عن اضطرابات فى الجهاز التنفسى يحدث لحديثى الولادة قبل أو أثناء أو بعد الولادة، وعلى الرغم من عدم انتشار تلك الحالة حيث تحدث بنسبة 2% فقط للمواليد الجدد، إلا أن خطورتها تتمثل فى أنها قد تسبب الوفاة.

وقال أحمد إن هناك عدة أسباب تؤدى إلى الإصابة بالاختناق الوليدى، فالأم التى تعانى من الضغط المرتفع عرضة لحدوث تسمم الحمل، أو اضطرابات الأوعية الدموية التى تسبب إصابة الوليد بالاختناق الوليدى، بالإضافة إلى أن صغر حجم الطفل بالنسبة إلى عمره داخل الرحم، أو أن يكون فترة الحمل أطول من اللازم، مثل أن يستمر الحمل لأكثر من 42 أسبوعًا، أو التدخل فى تدفق الدم إلى رأس الوليد أثناء الولادة.

وأشار إلى أن أعراض إصابة الوليد بالاختناق تبدأ بعد دقائق من ولادته، ويبدأ الوليد فى التعبير عن التوتر، إلى جانب وجود ضعف بالنبض، بالإضافة إلى شحوب الوجه، وضعف التنفس، والاختناق الشديد يمكن أن يسبب توقف القلب والموت، إلا إذا تم التدخل سريعًا لإنقاذ الوليد ووضعه فى العناية المركزة.

وعلاج تلك الحالة يكمن فى تنشيط الجهاز التنفسى والرئتين والقلب، وهناك العلاج الدوائى والذى يعمل توصيل الأكسجين إلى المخ، ولمنع وجود أى مضاعفات مستقبلية للطفل، وهناك اتجاه نحو تبريد رأس الوليد، بهدف تقليل عمليات تلف الأنسجة التى تحدث بالمخ نتيجة نقص الأوكسجين، والتى تسبب دمارًا ثابتًا فى خلايا الدماغ.