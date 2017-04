الكرنب يحمى من الإشعاع النووى ويقلل أضرار الإشعاع العلاجى على مرضى السرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز جورج تاون لومباردى للسرطان، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الخضراوات التى تنتمى إلى العائلة الصليبية مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلى.

وأشار الباحثون إلى أن تلك الخضراوات تحتوى على مادة مهمة وذات فعالية رائعة تعرف باسم "3diindolylmethane"، ويرمز لها بالاختصار "DIM "، وهى قادرة على حماية خلايا الجسم السليمة من الإشعاعات الضارة خلال خضوع مرضى السرطان للعلاج بواسطة الإشعاع، وكما لفتوا إلى أنها تمتلك فاعلية أيضًا فى حماية الجسم من أضرار الإشعاع النووى، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

وأكد الباحثون أن مادة "DIM" معروفة منذ عدة سنوات بخواصها المضادة للسرطان، ولكنه ولأول مرة يتم الوقوف على خواصها المضادة للإشعاع، ولذا فقد تستخدم كوسيلة وقائية ضد العلاج الإشعاعي.

وخضعت مجموعة من فئران المعمل للحقن اليومى بمادة "DIM" لمدة أسبوعين، وحصلت على الجرعة عقب 10 دقائق من التعرض للإشعاع بأشعة جاما، وكشفت النتائج عن أن الفئران التى لم تحقن بمادة "DIM" توفيت على الفور، بينما تمكن أكثر من نصف الفئران من البقاء على قيد الحياة لمدة 30 يومًا عقب التعرض للإشعاع، وانخفضت كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء والصفائح الدموية بمستوى أقل مقارنة بالفئران التى لم تحصل على تلك المادة.

ولفت الباحثون إلى أن الفائدة العلاجية يتم إدراكها سواء خضعت الفئران للحقن بمادة "DIM" قبل الإشعاع بـ24 ساعة أو بعده بـ24 ساعة.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Proceedings of the National Academy of Sciences"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.