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الخارجية: المملكة لم توجه دعوة للرئيس الإيراني للحج

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الخارجية: المملكة لم توجه دعوة للرئيس الإيراني للحج الخارجية: المملكة لم توجه دعوة للرئيس الإيراني للحج

    أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن المملكة لم يسبق لها أن وجهت دعوة رسمية لرؤساء دول أو مسؤولين لأداء شعيرة الحج. وجاء تصريح المصدر رداً على سؤال لمندوب وكالة الأنباء عن كيفية مشاركة عدد من رؤساء الدول الإسلامية في حج هذا العام 1434 ه.

وقال المصدر ذاته أن المملكة وقد شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين تستقبل سنوياً عدداً من القادة الأشقاء من الدول الإسلامية الراغبين بالحج وفقاً لظروفهم وارتباطاتهم, وتقوم حكومة المملكة وفي إطار ما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام من تهيئة السبل والتنظيمات كافة التي تسهل للحاج والمعتمر أداء نسكه بيسر وسهولة. وحول ما تردد أن خادم الحرمين الشريفين قد وجه الدعوة للرئيس الإيراني حسن روحاني لأداء مناسك الحج لهذا العام، أفاد أن الحج ركن من أركان الإسلام ولم يسبق أن وجهت المملكة أي دعوة رسمية لأداء هذه الشعيرة التي تعد واجباً دينياً، وتعود الرغبة للقيام بها للأشقاء من القادة والمسؤولين من العالم الإسلامي.

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