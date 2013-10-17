«الشورى» يسائل وزير الزراعة حول تأمين وتوفير المواد الغذائية

يحضر وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم الجلسة العامة الثانية والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة لمجلس الشورى التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء 24 من ذي الحجة 1434ه، بناءً على طلب مجلس الشورى. وسيطلع الوزير أعضاء المجلس خلال الجلسة على إنجازات وزارة الزراعة وخططها المرحلية والمستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي، ثم يجيب على أسئلة المواطنين التي سيطرحها عليه رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس، كما يجيب على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس، عن جهود الوزارة ودورها في تطوير قطاع الزراعة بالمملكة، والخدمات التي تقدمها للمزارعين، ودورها في تأمين وتوفير المواد الغذائية بمختلف أنواعها في جميع المواسم..

وفي السياق ذاته يرحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون عرضها على وزير الزراعة التي تتعلق بأداء الوزارة والخدمات التي تقدمها للمزارعين, وذلك على البريد الإلكتروني webmaster@shura.gov.sa أو على الفاكس رقم 0114816971 حتى موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 23/12/1434 ه.