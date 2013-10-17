"جنرال موتورز" تبيع سيارة تعمل بالبنزين والغاز العام المقبل

كتب : رويترز الخميس 17-10-2013 00:39

قال الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات، أمس، إن الشركة ستبدأ من الصيف المقبل بيع سيارة سيدان متوسطة الحجم يمكن أن تعمل بالبنزين أو بالغاز الطبيعي المضغوط.

وأضاف دان أكرسون، في كلمة سيلقيها أمام مؤتمر للطاقة في واشنطن، أن طراز 2015 من شيفروليه إمبالا سيكون أول سيارة تنتجها جنرال موتورز تعمل بالغاز الطبيعي مع إمكانية التحول لاستخدام البنزين وبمدى يصل إلى 500 ميل قبل إعادة التزود بالوقود.

والسيارة مزودة بخزان وقود للغاز الطبيعي المضغوط وآخر للبنزين.

والغاز الطبيعي أقل تلويثًا للبيئة وأرخص من البنزين، وتقول جنرال موتورز نقلاً عن مجلس أبحاث الهواء في كاليفورنيا إن الغازات المسببة لظاهرة الاحتساب الحراري المنبعثة عن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أقل 20% مقارنة مع السيارات التي تعمل بالبنزين.