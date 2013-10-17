"السيسي" في لقاء مشايخ مطروح: "الضبعة" مشروع قومي.. وتعويضات مرضية للأهالي

عمدة قبيلة "السراحنة": السيسي أكد اعتزام القوات المسلحة إنشاء مدينة سياحية سكنية هدية لأهالي مطروح

كتب : محمد بخات منذ 24 دقيقة

أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أنه سيتم تعويض أهالي الضبعة، عن أرض محطة الضبعة النووية، بشكل مرضٍ، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء يعد مشروعا قوميا، تنتظره مصر ونحن مقبلين على تنفيذه، شاكرًا أهالي الضبعة على المصالحة الوطنية، وأهالي المبادرة التي اتخذوها للمصالحة في مطروح، متمنيًا تعميم المصالحة في جميع محافظات مصر.

وقال السيسي، خلال لقاءه بعمد ومشايخ محافظة مطروح، والذي حضره 50 من عمد ومشايخ القبائل، وأعضاء رابطة شباب مطروح ومحافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي، وقائد المنطقة العسكرية اللواء محمد المصري، بمقر قيادة المنطقة بمدينة "سيدي براني"، "كم وعد أهالى مطروح بإقامة محطة تحلية مياه شرب بمنطقة ميناء حشيش بمرسي مطروح، وهى المحطة الثانية التي ستقوم بإنشائها القوات المسلحة بعد محطة "باغوش" التي تم تشغيلها، وذلك للقضاء على أزمة مياه الشرب بمرسى مطروح"، محذرًا من تعدي المزارعين على خط مياه الشرب الذي يصل لمرسى مطروح بطول الساحل الشمالي، قائلًا "ليس من الإسلام أن يقوم شخص بكسر خط المياه من أجل زراعة قطعة أرض، لكن من حق أي مواطن أن تصله مياه الشرب".

وصرح عيد السرحاني عمدة قبيلة "السراحنة" بمطروح، لـ"الوطن"، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي أكد اعتزام القوات المسلحة إنشاء مدينة سياحية سكنية بمنطقة الضبعة، سيكون الجزء الأمامي المطل على الساحل سياحيا، بينما الجزء الخلفي سيكون سكنيا، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة هدية من القوات المسلحة لأهالي مرسى مطروح.