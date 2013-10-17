وزير الدفاع اليمنى: القوات المسلحة حددت مشروعها الاستراتيجى

أكد اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع اليمنى، أن القوات المسلحة حددت مشروعها الاستراتيجى ومنطلقها الرئيسى، كمؤسسة وطنية دفاعية محايدة ينبغى، أن تتجسد فيها ومن خلالها إرادة الشعب ووحدته الوطنية، لبلوغ الأهداف المرجوة من التغيير.

وقال اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع خلال زيارته، اليوم الأربعاء ثانى أيام عيد الأضحى، لمجموعة ألوية الصواريخ ومعسكر صبرة " إن ألوية الصواريخ تعد ألوية نموذجية وقوات عسكرية نوعية تخصصية، تتطلب مزيدا من المهارات والتدريب النوعى للاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل.

موضحا أن الوطن اليوم يمر بمرحلة حساسة ولحظات فارقة فى تاريخه، وقد شارف على الانتهاء من وضع وتحديد ملامح المستقبل والدولة المدنية الحديثة، التى يريدها ويتطلع إليها أبناء الشعب اليمنى".

وطالب اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع اليمنى، المقاتلين اليمنيين، بأن يكونوا نموذجا فى الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية واليقظة الدائمة وفى تعزيز وتقوية العلاقات، فيما بين صفوفكم ومع أبناء الشعب.

وشدد اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع اليمنى على ضرورة الحفاظ على الأسرار العسكرية وعلى ممتلكات وإمكانيات القوات المسلحة، والتى يجب أن تبقى فى جاهزية عالية على الدوام، مؤكدا أن ما شهدته القوات المسلحة من خطوات ناجحة وما يعتمل اليوم من هيكلة شاملة، وإعادة بناء وتحديث تعبر عن الإجماع والارادة الوطنية للنهوض بالقوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها وتطويرها وتحديثها لتغدو قادرة على الإيفاء والنهوض بمهامها الدفاعية السيادية.