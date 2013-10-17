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اشتباكات بين المعارضين والقوات النظامية داخل سجن حلب بسوريا

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اشتباكات بين المعارضين والقوات النظامية داخل سجن حلب بسوريا اشتباكات بين المعارضين والقوات النظامية داخل سجن حلب بسوريا

تدور اشتباكات اليوم الأربعاء بين مقاتلين معارضين والقوات النظامية السورية، داخل أحد مبانى سجن حلب المركزى فى شمال البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ فرض المعارضين حصارا على السجن فى محاولة للسيطرة عليه، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن، فى اتصال هاتفى مع وكالة فرانس برس "تدور اشتباكات داخل سجن حلب المركزى، الذى اقتحمه مقاتلون من جبهة النصرة (المرتبطة بالقاعدة)، وحركة أحرار الشام الإسلامية، وذلك للمرة الأولى منذ فرض الكتائب المقاتلة حصارا على السجن فى إبريل الماضى"، مشيرا إلى أن الاشتباكات "تدور فى المبنى الرئيسى للقيادة، ولم تصل بعد إلى مهاجع السجناء".

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