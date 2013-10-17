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تجدد الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن فى وادى القاضى باليمن

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تجدد الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن فى وادى القاضى باليمن تجدد الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن فى وادى القاضى باليمن

تجددت الاشتباكات العنيفة، اليوم الأربعاء بين مسلحين وقوات الأمن فى منطقة وادى القاضى بمحافظة تعز.

وقال مصدر يمنى مسئول فى تصريح له، إن مسلحين يرجح انتماؤهم إلى محافظة مأرب حاولوا تجاوز أفراد أمن، يرتدون زى الحرس الجمهورى سابقا، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الطرفين.

وأشارت إلى أن منازل المواطنين فى المنطقة تضررت، بسبب القذائف والقنابل اليدوية، التى يتم إطلاقها بشكل عشوائى من قبل المسلحين.

وقد خيم التوتر على العديد من المدن والمناطق جنوب وشرق اليمن، بما فى ذلك العاصمة صنعاء، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب حالة الانفلات الأمنى، الذى تشهده هذه المدن وسط تصعيدا امنيا، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ماهية القوى التى تسعى إلى إرباك العملية السياسية، والمرحلة الانتقالية، وتعطيل الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطنى الشامل، المقرر البدء فيها عقب عطلة عيد الأضحى بموجب تنفيذ المرحلة الثانية، من المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية المزمنة.
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