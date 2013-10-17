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الشبت مع فتة العيد يساعد على رفع المناعة ويحمى من السرطان

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الشبت مع فتة العيد يساعد على رفع المناعة ويحمى من السرطان الشبت مع فتة العيد يساعد على رفع المناعة ويحمى من السرطان

الشبت من أنواع الخضراوات الغائبة عن المائدة المصرية، رغم أنه يعد من العلاجات الطبيعية لرفع المناعة، ومحتواه من والكولسترول قليل للغاية، كما يقول د.مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن الشبت يحتوى على الألياف الغذائية المنشطة للأمعاء والمنظمة لامتصاص الدهون والسكريات البسيطة والمقللة من امتصاص الكولسترول، كما يحتوى على ماء بنسبة 86%، فضلاً عن احتوائه لفيتامينات مثل فيتامين "أ"، فيتامين "سى"، فيتامين "ب"، فيتامين "ك".

ويعد الشبت قليل السعرات الحرارية حيث يحتوى على 43 سعرًا حراريًا فى كل 100 جرام، كما يوجد به معادن كـ"الكالسيوم"، والحديد، والبوتاسيوم، والمنجنيز والماغنيسيوم، والنحاس، والفسفور، وأحماض أمينية وبروتينات بنسبة 3.5%.

ويشير مجدى إلى أنه يحتوى على مضادات أكسدة طبيعية قوية تحمى من السرطان وتحمى الكولسترول من الأكسدة، وبالتالى تمنع التصاقه بالشرايين، كما يحتوى على مادة الكلوروفيل وهو مضاد للأكسدة ومنعش للفم وبداخله مادة الليمونيين التى تعمل على زيادة الإفرازات المعدية، ويساعد على الهضم ويمنع تقلصات عضلات المعدة، ومطهر للجهاز التنفسى، يزيد من تركيز الجلوتاثيون فى الكبد ما يحمى من السرطان، كما يذيب الدهون، ويمنع تكوين حصوات المرارة.

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