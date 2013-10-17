عمار النعيمي يواصل استقبال المهنئين

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر صباح أمس، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي قدم التهنئة لسموه بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك يرافقه محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الدولة وعدد من المسؤولين.

كما استقبل سموه رجل الأعمال عبدالله الغرير، وواصل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي استقبال جموع المهنئين من الشيوخ ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وكبار رجالات الدولة وأعيان ووجهاء القبائل والمواطنين والمقيمين الذين توافدوا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث حول فضائل وفوائد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وعيد الاضحى المبارك.

وأعرب جموع المهنئين عن صادق مشاعرهم وتهانيهم لسموه بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات بالرقي والتقدم والازدهار.

وحضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والادارية في عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنميه السياحية بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.