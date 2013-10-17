منحة 50% من إجمالي الرسوم لموظفي القطاع العام

قال الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لــ"البيان" إن الكلية ستقدم منحة لجميع الموظفين في القطاع العام الاتحادي والمحلي من مواطنين وغير مواطنين، بنسبة 50% من إجمالي الرسوم الدراسية، فيما يتعلق بدراسة برنامج الماجستير في الإدارة العامة التي تطرحه الكلية مؤخراً، وتبلغ الرسوم الدراسية الكاملة للبرنامج 120 ألف درهم إماراتي، لافتاً إلى أن الدراسة في البرنامج سوف تبدأ الدراسة في 12 يناير المقبل ويبدأ التسجيل في الفترة من 5 ولغاية 9 الشهر ذاته، فيما يعقد اللقاء التعريفي للطلبة الجدد في 8 من الشهر نفسه .

وأضاف أنه يتعين على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج تعبئة استمارة التقديم المتوفرة على الموقع الإلكتروني للكلية، إضافة إلى توفير كافة الوثائق الرسمية المطلوبة والمذكورة على الموقع الإلكتروني،علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات 30 نوفمبر المقبل ، منوهاً بأنه لن يتم تحديد أعداد الطلبة المسجلين حتى بدء الدراسة والتأكد من العدد النهائي للطلبة، ومن المقرر الإعلان عن أعداد الطلبة المقبولين في ديسمبر المقبل ، في وقت أعلن فيه أن عدد المقاعد المتاحة للدراسة هو60 مقعداً فقط ، وأن لجنة القبول لن تنعقد لفرز طلبات التقديم للماجستير إلا بعد انتهاء الفترة المتاحة للتقديم.

شروط

وأوضح الدكتور المري أن البرنامج مصمم للموظفين الحكوميين متوسطي الخبرة العاملين في القطاع الحكومي في الدولة، ويتطلب البرنامج من المتقدمين أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي 3 نقاط فما فوق.

يضاف إلى ذلك ضرورة تجاوزهم لامتحان اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها "توفل" بمعدل 550 نقطة فما فوق، أو اجتياز نظام الامتحان الدولي في اللغة الإنجليزية "آيليتس" بمعدل 6 نقاط فما فوق مع ضرورة حيازة المتقدم لخبرة لا تقل عن 3 سنوات في الدرجة الإدارية، مشيراً إلى أن الفرصة ستتاح للطلبة للاختيار بين نظامين نظام الدوام الكامل ونظام الدوام الجزئي، على أن تكون جميع المحاضرات مسائية، وللحصول على شهادة الماجستير في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، يتعين على الدارسين استيفاء جميع شروط التخرج والحصول على معدل تراكمي 3.0 نقاط من أصل 4.0 كحد أدنى.

وأشار إلى وجود هيئة تدريس دائمة وأخرى زائرة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وتضم الهيئة التدريسية الدائمة الدكتور أحمد بدران، دكتوراه من المملكة المتحدة ومنضم لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من جامعة إكستر، والدكتور محمد حبيب الرحمن، دكتوراه من المملكة المتحدة ومنضم لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من جامعة بروناي في دار السلام، والدكتور روبيرت بايتمان، دكتوراه من الولايات المتحدة ومنضم لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من الجامعة الأميركية في الشارقة، إضافة إلى اسم رابع سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

خطة البرنامج

وقال إن البرنامج يتطلب 33 ساعة دراسية معتمدة لنيل درجة الماجستير يقوم الدارسون بإتمامها بنظام الدوام الكامل، الذي يستغرق 12 شهراً تضم ثلاثة فصول دراسية، و تبدأ السنة الدراسية بفصل من المساقات الأساسية وفصل من المساقات الاختيارية، ثم يختتم البرنامج بمشروع عملي في الإدارة العامة، الذي يتطلب العمل مع إحدى المؤسسات لدراسة وتحليل موضوع محدد واقتراح إصلاحات مستقبلية. كما يمكن للدارسين إتمام متطلبات البرنامج بدوام جزئي يستغرق 20 شهراً وثلاث سنوات كحد أقصى.

ويتميز البرنامج بتركيزه على تمكين الدارسين من إدارة القطاع العام باتباع أحدث الأساليب والمعايير العالمية، حيث يتناول المنهج الدراسي نظريات الإدارة والسياسة العامة، وسبل ربطها بالتطبيق العملي لتعزيز المهارات القيادية في التحليل والاتصال والتخطيط الاستراتيجي وحل المشكلات والعمل كفريق.

ربط النظرية بالتطبيق

وذكر الدكتور المري أن برنامج الماجستير في الإدارة العامة يعد الدارسين للعمل في القطاع العام أو إدارة المؤسسات غير الربحية، ويقوم الدارسون بدراسة كيفية إعداد وتنفيذ السياسات الحكومية بهدف تطوير الأداء الحكومي في مجتمع ما، وسوف يكتسب الدارسون أيضاً من خلال دراستهم في البرنامج الخبرة في مجالات صنع القرارات الحكومية، تحليل السياسات، إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، الاقتصاد الكلي والجزئي، إعداد الميزانية على المستويين المحلي والاتحادي، ما يسهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم وإعدادهم ليكونوا مسؤولين حكوميين، قادرين على العمل على جميع المستويات الحكومية، وحيث إن ربط النظرية بالتطبيق يمثل جوهر المنهج، وسيستفيد الدارسون من التفاعل المنتظم مع الخبراء المحليين والعالميين في السياسة العامة من خلال البرامج التالية: محاضرات الخبراء الزائرين.

حيث تستضيف الكلية خبراء ومتخصصين من المنطقة وعلى مستوى العالم للتفاعل مع الدارسين وتقاسم الخبرات، وجلسات مناقشة السياسات : تنظم الكلية جلسات مناقشة يتبادل خلالها الدارسون وجهات النظر مع شخصيات إعلامية وحكومية معروفة، حول القضايا الراهنة المتصلة بالسياسات العامة، وسلسلة ندوات : يشترك أعضاء هيئة التدريس مع ضيوف من المتخصصين في سلسلة من الندوات لدراسة وتحليل قضايا معينة وربط الشقين النظري والعملي، ودراسات الحالة : تشكل دراسات الحالة إضافة هامة لهذا المجال من دراسة الإدارة العامة، حيث سيقوم الطلاب بتصميم وتقييم دراسات حالة مرتبطة بالإدارة العامة في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية.

مميزات الدراسة

نظراً لوجود كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، إحدى أكثر المدن حيويةً في العالم، يحظى الدارسون في برنامج الماجستير بفرصة متميزة للاستفادة من برامج البحث المتخصصة والورش العملية والندوات التي تعقدها الكلية حول القضايا المتصلة بالإدارة والسياسات العامة، فضلاً عن الاستفادة من المكتبة المتخصصة التي تمثل مركزاً لموارد المعرفة على المستوى الإقليمي.