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بن كايد يشيد بدعم خليفة ومحمد بن زايد لبرامج التراث

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بن كايد يشيد بدعم خليفة ومحمد بن زايد لبرامج التراث بن كايد يشيد بدعم خليفة ومحمد بن زايد لبرامج التراث

أشاد الشيخ عبدالملك بن كايد بن محمد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالرعاية والدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخوانه حكام الامارات وبالرؤية الثاقبة الحكيمة لجهود وبرامج احياء التراث الشعبي والمحافظة عليه من الاندثار للفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحرص سموهم على تشجيع جيل اليوم على ممارسة الفنون التراثية والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الاصيلة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي بقصره بسيح الزهراء لعبدالله راشد بن لقيوس الشحي رئيس مجلس ادارة جمعية الشحوح للتراث الشعبي وأسرة تحرير مجلة الندبة التي تصدرها الجمعية .

واشار الى الفكر الثاقب لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله و للفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان في اعاة دور المجالس الاهلية في المناطق ودورها في دعم التماسك والترابط الاجتماعي داعيا الى تعميم هذه الفكرة على مستوى الدولة.

وهي مبادرة اجتماعية رائدة تنم عن رؤية حضارية واجتماعية نابعة من حرص واهتمام كبير على تماسك المجتمع وترابطه . وقال ان هذه الفكرة تلقى إقبالاً كبيراً من قبل أهالي المنطقة في صورة حية تجسد معنى التلاحم الوطني بين المواطنين الذين غمرتهم السعادة بهذه المبادرة والعمل على توطيد أواصر الألفة والترابط واللحمة والتشاور بين الأهالي في مختلف المناطق.

واكد أن إقامة مثل هذه المجالس يأتي في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على إحياء موروث شعبي وترسيخ العادات والتقاليد والمآثر النبيلة والعظيمة للآباء والأجداد في التعاون والتكاتف والتضامن والتآلف بين أبناء المنطقة الواحد.

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