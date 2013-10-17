أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كهربا: دفاع غانا يجعلنا نحلم بتحطيم المستحيل

Google+ Print
كهربا: دفاع غانا يجعلنا نحلم بتحطيم المستحيل كهربا: دفاع غانا يجعلنا نحلم بتحطيم المستحيل

طالب كهربا لاعب لوزيرن السويسري رفاقه في منتخب بعدم الاستسلام بعد الهزيمة الكاسحة للفريق على يد غانا 6-1 في ذهاب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم 2014.

منتخب مصر يلعب جولة الإياب في الـ19 من نوفمبر، وقد بات مطالبا بتعويض فارق الـ5 أهداف على أرض الدفاع الجوي إن رغب في الوصول للبرازيل بدلا من غانا.

وقال كهربا عقب وصول بعثة من غانا، وذلك في تصريح خاص لـFilGoal.com "أتمنى من رفاقي ألا يستسلموا، لذلك هناك أمل ولو ضئيل".

وتابع "دفاع غانا يبدو ضعيفا، هجوم منافسنا قوي لكن خطه الخلفي يجعلنا نحلم بإمكانية الفوز عليه بنتيجة جيدة".

وأتم "لماذا نستسلم وهناك لقاء أخر، فلنبذل قصارى جهدنا ونحاول".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا