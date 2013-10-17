كهربا: دفاع غانا يجعلنا نحلم بتحطيم المستحيل

طالب كهربا لاعب لوزيرن السويسري رفاقه في منتخب مصر بعدم الاستسلام بعد الهزيمة الكاسحة للفريق على يد غانا 6-1 في ذهاب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم 2014.

منتخب مصر يلعب جولة الإياب في الـ19 من نوفمبر، وقد بات مطالبا بتعويض فارق الـ5 أهداف على أرض الدفاع الجوي إن رغب في الوصول للبرازيل بدلا من غانا.

وقال كهربا عقب وصول بعثة المنتخب من غانا، وذلك في تصريح خاص لـFilGoal.com "أتمنى من رفاقي ألا يستسلموا، لذلك هناك أمل ولو ضئيل".

وتابع "دفاع غانا يبدو ضعيفا، هجوم منافسنا قوي لكن خطه الخلفي يجعلنا نحلم بإمكانية الفوز عليه بنتيجة جيدة".

وأتم "لماذا نستسلم وهناك لقاء أخر، فلنبذل قصارى جهدنا ونحاول".