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ارتفاع نسبة الإشغال والإقبال على الشواطئ بمطروح خلال أيام العيد

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ارتفاع نسبة الإشغال والإقبال على الشواطئ بمطروح خلال أيام العيد ارتفاع نسبة الإشغال والإقبال على الشواطئ بمطروح خلال أيام العيد

أكد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، أنه تم إعداد برامج ترفيهية ورياضية بالنوادى والحدائق العامة بالتنسيق بين المديريات المعنية لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد تلك الحدائق وخاصة الأطفال، بالإضافة إلى عروض لفرقة الفنون الشعبية فى قصر ثقافة مطروح طوال أيام عيد الأضحى المبارك.
> جاء ذلك بعدما أعلنت محافظة مطروح، مساء اليوم الأربعاء، أن مدينة مرسى مطروح، والساحل الشمالى شهدا خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا متزايدًا على الشواطئ، والقرى السياحية، حيث توافد الآلاف من المواطنين، وبلغت نسبة الإشغالات بالفنادق والقرى السياحية والشاليهات، والشقق المفروشة أكثر من60% .
> وقال أسامة شهاب، مدير إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، إنه من المتوقع استمرار حركة السياحة الداخلية إلى مطروح والساحل الشمالى حتى أول الأسبوع القادم.

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