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انعقاد المؤتمر الدولى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وأبحاثه

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انعقاد المؤتمر الدولى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وأبحاثه انعقاد المؤتمر الدولى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وأبحاثه

تعقد الجمعية المصرية لأمراض الدم وأبحاثه، المؤتمر الدولى العاشر فى الفترة من 27 إلى 28 من نوفمبر المقبل.

وصرحت الدكتورة آمال البشلاوى، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بجامعة القاهرة، ونائب رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يناقش الجديد فى أمراض الدم المختلفة والأورام والجديد فى مختلف أنواع الأنيميا للكبار والصغار وسيكون هناك تواصل مع الجمعية الأوروبية لأمراض الدم حيث يقوم المؤتمر بتقديم عدد من المحاضرات التى تناقش الحديث فى أمرض الدم من الأساتذة العالميين فى هذا المجال من خلال البث المباشر داخل قاعات المؤتمر.

وأشارت إلى أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 500 طبيب متخصص فى أمراض الدم والأورام كما يشارك فيه نخبة من الأساتذة المصريين العالميين.

يذكر أنه سيتم مناقشة الجديد عن سرطان الدم فى الأطفال والبالغين والأسباب المكتشفة حديثًا فى أمراض فشل النخاع والأورام مع مناقشة الأنيميا الوراثية مثل أنيميا البحر المتوسط وكذلك أمراض الأورام التى تصيب الجهاز الليمفاوى والجديد فى اكتشافها وعلاجها كما سيقدم المؤتمر عددًا من الحالات النادرة وكيفية تشخيصها وعلاجها.

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مصر 365