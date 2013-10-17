القوات المسلحة تواصل أعمال الإغاثة وكسح مياه الصرف الصحى بالأقواز

كلف الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإجراء كافة أعمال الإغاثة والإنقاذ لأهالى قرية "الأقواز" بمنطقة عزبة الجمال التابعة لمركز الصف حيث قامت عناصر الهيئة الهندسية على الفور بعمل سد لمنع تدفق مياه الصرف الصحى إلى المنطقة المنكوبة كما قامت بدفع عدد من أطقم الإغاثة وكسح المياه المتراكمة داخل القرية بطاقة كسح إجمالية [2200 م3/ ساعة] لإزالة الآثار الناجمة عن انهيار جسر الصرف الصحى الواصل بين مدينة الصف وحتى مدينة 15 مايو.

جاء ذلك وفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، الفريق أركان حرب أحمد محمد على، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".