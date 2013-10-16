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مالاجا: ريال مدريد يمر بمرحلة غريبة وسنفوز عليه

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مالاجا: ريال مدريد يمر بمرحلة غريبة وسنفوز عليه مالاجا: ريال مدريد يمر بمرحلة غريبة وسنفوز عليه

مدريد (إفي) - أكد بيرند شوستر المدير الفني لفريق مالاجا اليوم أن ريال مدريد يمر بفترة عدم اتزان، وأنه سيحاول استغلال هذا للفوز على "الميرينجي" في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

وأوضح شوستر في تصريحات صحفية اليوم قائلا "الريال يمر بفترة غريبة، ولن يستطيع الاستعداد بالشكل الأمثل لمباراتنا، خاصة أن لاعبيه عادوا لتوهم من الالتزامات الدولية، وهو ما يصب في مصلحتنا".

 

وأضاف "الفريق مازال في مرحلة تغييرات، يتحول خلالها من حقبة (البرتغالي جوزيه) مورينيو الذي ظل مع الفريق ثلاثة أعوام، والآن جاء كارلو (أنشيلوتي) بفلسفة جديدة ولذلك هناك عدم اتزان بسبب التغيير".

وأكد مدرب مالاجا أن فريقه سيحاول استغلال وضع الريال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام "الميرينجي".

 

وعن برشلونة أكد شوستر أنه لا يمر بنفس ظروف الريال، لأنه بالرغم من تغيير المدرب، إلا أن طريقة اللعب لم تتأثر كثيرا، وأن اللاعب الوحيد الذي تغير هو ديفيد فيا المنتقل إلى أتلتيكو مدريد، وجاء بدلا منه البرازيلي الصاعد نيمار دا سيلفا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 19 نقطة، بينما يحتل مالاجا المركز العاشر بتسع نقاط.

 

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