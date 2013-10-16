جاريث بيل يشارك في التدريبات الجماعية لريال مدريد

مدريد (إفي) - شارك الويلزي جاريث بيل واللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية لريال مدريد، والتي قادها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ"الميرينجي".

ويواصل بيل آخر أيام التعافى من الحمل العضلي الزائد على الفخذ الأيسر، ليعود للتدريبات الجماعية للريال، لينضم مع معظم الدوليين.

وغاب عن التدريبات الجماعية كل من الكوراتي لوكا مودريتش والشاب الفرنسي رافائيل فاران، واكتفيا بالانضمام إلى شابي ألونسو في صالة الألعاب.

ويستعد ريال لخوض مباراة هامة في الدوري الإسباني أمام مالاجا، سيسعى من خلالها لتحسين وضعه في الليجا، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الفريق الأندلسي المركز العاشر بتسع نقاط.