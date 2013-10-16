أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جاريث بيل يشارك في التدريبات الجماعية لريال مدريد

Google+ Print
جاريث بيل يشارك في التدريبات الجماعية لريال مدريد جاريث بيل يشارك في التدريبات الجماعية لريال مدريد

مدريد (إفي) - شارك الويلزي جاريث بيل واللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية لريال مدريد، والتي قادها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ"الميرينجي".

 

ويواصل بيل آخر أيام التعافى من الحمل العضلي الزائد على الفخذ الأيسر، ليعود للتدريبات الجماعية للريال، لينضم مع معظم الدوليين.

 

وغاب عن التدريبات الجماعية كل من الكوراتي لوكا مودريتش والشاب الفرنسي رافائيل فاران، واكتفيا بالانضمام إلى شابي ألونسو في صالة الألعاب.

ويستعد ريال لخوض مباراة هامة في الدوري الإسباني أمام مالاجا، سيسعى من خلالها لتحسين وضعه في الليجا، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الفريق الأندلسي المركز العاشر بتسع نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع