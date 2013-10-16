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Gravity ما زال في المرتبة الأولى

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Gravity ما زال في المرتبة الأولى Gravity ما زال في المرتبة الأولى

هذا الأسبوع تمكن فيلم Gravity للممثلين George Clooney و Sandra Bullock من الإحتفاظ بالمرتبة الأولى على شباك التذاكر العالمي حيث حصد مبلغ 28 مليون دولار ودخل الفيلم الروسي Stalingrad مباشرة في المرتبة الثانية بعد أن حصد 15.5 مليون دولار. وعاد فيلم Despicable Me 2 الى المرتبة الثالثة مع 10.1 مليون دولار، وتقدم فيلم Cloudy With a Chance of Meatballs 2 من المرتبة الخامسة الى الرابعة مع 9.1 مليون دولار وشهدت المرتبة الخامسة عودة فيلم Prisoners الذي جمع 7.4 مليون دولار.

تكرر السيناريو نفسه في أميركا حيث تمكن أيضاً فيلم Gravity من الإحتفاظ بالمرتبة الأولى حاصداً 43.1 مليون دولار ودخل فيلم Tom Hanks الجديد مباشرة في المرتبة الثانية مع 25.7 مليون دولار وتراجع الفيلم الكرتوني Cloudy With a Chance of Meatballs 2 الى المرتبة الثالثة مع 13.7 مليون دولار، ودخل فيلم Machete Kills مباشرة في المرتبة الرابعة مع 3.8 مليون دولار. وتراجع فيلم Runner, Runner الى المرتبة الخامسة مع 3.7 مليون دولار.

في لبنان دخل فيلم Sylvester Stallone و Arnold Schwarzenegger الجديد Escape Plan مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 16388 شخص وتراجع الفيلم اللبناني "حبّة لولو" من المرتبة الأولى الى الثانية مع 11765 مشاهد ليصبح مجموع مشاهديه 48161 شخص. ودخل الفيلم الكرتوني Cloudy With a Chance of Meatballs 2 مباشرة في المرتبة الثالثة مع 6790 مشاهد ودخل أيضاً فيلم About Time مباشرة في المرتبة الرابعة مع 4155 مشاهد. وتقدّم فيلم Prisoners مجدداً الى المرتبة الخامسة بعد أن شاهده 2473 شخص.

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