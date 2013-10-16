الأمن يلقي القبض على 5 من أعضاء حملة "التحرش بالمتحرش" في الإسكندرية

كتب : مروة مرسي منذ 20 دقيقة

ألقت قوات الأمن القبض على 5 من أعضاء حملة "التحرش بالمتحرش" في الإسكندرية، وذلك أثناء مكافحتهم التحرش أمام مول "سان ستيفانو" شرق المدينة، بعد ما تشاجر أعضاء الحملة مع عدد من الشباب المتحرشين أمام المول، وتدخلت قوات الأمن لفض التشاجر وألقت القبض على أعضاء الحملة.

وقال شادي حسين أحد منسقي الحملة، لـ"الوطن"، إن اعضاء الحملة، وكان عددهم 35 شابا، حاولوا التصدي لمحاولة تحرش جماعي لفتاة واحدة أمام مول سان ستيفانو، حيث تجمعوا عليها وحاصروها من كل جانب، ولكن أعضاء الحملة تدخلوا وتصدوا لهم ومنعوا محاولة التحرش الجماعي.

وأضاف أن المتحرشين كانت أعمارهم مختلفة وعددهم 50 شابا، ونشبت مشاجرة بين أعضاء الحملة وبينهم أثناء مكافحة التحرش، وجاءت قوات الأمن لفض الاشتباك لكنها ألقت القبض على أعضاء الحملة وليس المتحرشين، لافتًا إلى أنه تم احتجازهم داخل نقطة سان ستيفانو.