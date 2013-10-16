العراق: روسيا بدأت في تسليمنا السلاح وفق صفقة جديدة

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

أكد علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن روسيا بدأت في تسليم السلاح للعراق وفق الصفقة المعقودة بين البلدين، مضيفًا في حديث تليفزيوني اليوم أن روسيا بدأت في تسليم السلاح للعراق وفق الصفقة المعقودة بين البلدين، مؤكدًا إلغاء الصفقة السابقة بعد أن شابها الفساد وعقد صفقة جديدة.

ودعا المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، السلطات الروسية إلى إعادة مبنى المدرسة العراقية في موسكو إلى السفارة العراقية في العاصمة الروسية.

وكانت الشرطة الروسية قد أخلت المدرسة العراقية في موسكو بحجة ملكيتها لأحد البرلمانيين الروس.

ومن جهة أخرى، نفى الموسوي بشكل قاطع أن تكون للحكومة العراقية علاقة بمقاتلين في سوريا، مشيرًا إلى أن العراق تضرر كثيرًا من تلك المجموعات.