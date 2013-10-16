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وزير مالية السودان: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين "جيدة وإيجابية"

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وزير مالية السودان: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين "جيدة وإيجابية" وزير مالية السودان: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين "جيدة وإيجابية"

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

عاد وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني على محمود حامد، مساء اليوم، إلى الخرطوم بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي انعقدت بواشنطن، واصفًا في تصريح صحفي بمطار الخرطوم الاجتماعات بـ"الجيدة والإيجابية"، مشيرًا إلى أنها ناقشت عددًا من القضايا الاقتصادية الخاصة بالسودان والقارة الإفريقية.

وأضاف حامد، أنه تم بحث ومناقشة جملة قضايا خلال اجتماعات الصندوق، منها تطور الاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية، واقتصاد الدول الأقل نموًا، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع بخصوص ديون السودان ودولة جنوب السودان، قدم خلاله التصور بالشروط الفنية بشهادة الدائنين للدول الدائنة، مشيدًا بالدور الذي لعبة ثابو امبيكى، رئيس الآلية الإفريقية، في هذه القضايا ودعم جهود حكومة السودان.

وأوضح وزير المالية السوداني، أن الاجتماعات ناقشت كذلك القضايا المشتركة مع دولة الجنوب، في مجالات التنمية والمجالات الفنية، فضلاً عن استراتيجية العلاقة بين البنك وإفريقيا، كما تم بحث سبل دعم المشروعات في إفريقيا، وتابع قائلاً: "إنه تم عقد اجتماع للمجموعة الإفريقية حول قضايا إفريقيا مع مجموعة البنك الدولي، وتعاون السودان مع صندوق النقد الدولي"، مشيرًا إلى أن الاجتماع كان إيجابيًا.

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