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ذبح الأضاحى مجانا بمجزر مطروح وتوزيع 15 عجل جاموس للجمعيات الخيرية

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أعلنت محافظة مطروح فى بيان لها اليوم الأربعاء، قيام جمعية الأورمان بذبح 15 عجل جاموس بمجزر مدينة مرسى مطروح، ووزعتها على مراكز المحافظة حسب عدد السكان بكل مركز لضمان وصول اللحوم لكافة الجمعيات وذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل والمطلقات.

حيث قام مسئولو التضامن الاجتماعى بكل مدينة باستلام الحصة المقررة لتوزيعها على المواطنين وأكد الدكتور محمد عبد المجيد مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بأنه تم توقيع الكشف البيطرى على العجول لضمان سلامتها وحفاظا على صحة المواطن قبل وبعد الذبح.

أضاف أنه بناء على توجيهات محافظ مطروح تم فتح مجزر مدينة مرسى مطروح أمام الأهالى لذبح أضاحيهم بالمجان طوال أيام العيد حفاظا على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين وأشار على أنه تم عمل الصيانة الضرورية للمجزر قبل عيد الأضحى حتى يكون جاهز لاستقبال الأضاحى والذبائح مع توفير كافة إمكانيات المجزر وتوفير المياه اللازمة لعمليات الذبح والنظافة.

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