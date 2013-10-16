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شباب التل الكبير يحتفلون بعيد الأضحى مع 80 طفلا من الأيتام

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شباب التل الكبير يحتفلون بعيد الأضحى مع 80 طفلا من الأيتام شباب التل الكبير يحتفلون بعيد الأضحى مع 80 طفلا من الأيتام

قال الدكتور إبراهيم شوقى، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، إن الحزب شارك مساء اليوم الأربعاء، بعدد من النشطاء ومجموعة شباب الخير بالتل الكبير بنادى التل الكبير الرياضى، وسط مدينة التل فى تنظيم مهرجان تحت عنوان "اتجنن بالخير"، بهدف رسم البهجة والفرحة على وجوه 80 طفلا يتيما، من أبناء التل الكبير فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وشمل المهرجان الرسم على وجوه الأطفال ورسم اللوحات ومسرح عرائس وحضر المهرجان محمد إمام، مدير النادى الرياضى وعدد من الحضور من أهالى أبناء التل الكبير، وصبرى مجدى، المنسق العام للمهرجان.

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