نقل والد زوجة جمال مبارك بإسعاف طائر للعلاج في فرنسا

كتب : حسن جسين منذ 15 دقيقة

غادر القاهرة، مساء اليوم، المهندس محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، على طائرة إسعاف مجهزة للعلاج بأحد المستشفيات الفرنسية، من كسر بالساق أثر حادث تعرض له.

وصرحت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة أن الجمال "وصل بصحبة فريق طبى بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم نقله لطائرة إسعاف من صالة رقم 4 ورافقته زوجته منال أحمد، وفريق طبى على الطائرة، التى توجهت إلى فرنسا لاستكمال علاجه فى أحد المستشفيات الفرنسية، حيث يعانى من كسور فى ساقه".

ولم توضح المصادر سبب الكسور التى أصابت الجمال، الذى يعد من كبار رجال الأعمال الذين واصلوا مشروعاتهم بعد ثورتي يناير ويونيو.