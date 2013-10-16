رئيس "ماسبيرو": الاتحاد يطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع "الجزيرة" القطرية

الأمير: عدم احترام حقوق "الجزيرة" في مباراة مصر وغانا جاء لعدم اعترافها بحقوق التليفزيون المصري في سيارات البث التي استخدمتها أثناء اعتصام "رابعة"

كتب : حسن رمضان الأربعاء 16-10-2013 20:13

قال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري يطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع قناة الجزيرة القطرية، مضيفًا أن عدم احترام حقوق قناة "الجزيرة" في مباراة مصر وغانا، جاء على خلفية عدم اعتراف الجزيرة بحقوق التليفزيون المصري في سيارات الإذاعة الخارجية التي قامت باستخدامها القناة القطرية لمدة 41 يومًا أثناء اعتصام رابعة العدوية، دون دفع "مليم واحد" من مستحقات الاتحاد عن تشغيل هذه السيارات.

ونقلت موقع "سي إن إن العربية" عن الأمير قوله إن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري أشار إلى أنه "لن نلتزم بأي حقوق لقنوات الجزيرة، أو أي أحكام قضائية تصدر لصالحها طالما لم تحترم حكم القضاء المصري بعدم مزاولتها نشاط قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل الأراضي المصرية، والأمر لن يتوقف على لقاء غانا ومصر، بل أن أي مباريات قادمة يريد التليفزيون المصري إذاعتها فسيفعلها ولن يستطيع أحد منعه".

وكانت مجموعة قنوات "الجزيرة الرياضية" أعلنت أنها تتجه لمقاضاة تليفزيون المصري، بعد تعديه على حقوقها وبث لقاء غانا ومصر في ذهاب المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم دون موافقتها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن قناة "الجزيرة" الأرضية نشرت تنويهًا عبر قناتها عن أنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل وقف التعدي على الحقوق الحصرية التي تملكها بدون وجه حق.

وكان التليفزيون المصري، قد بث لقاء غانا ومصر عبر قانتي "نايل سبورت" والقناة الثانية الأرضية، على الهواء مباشرة دون الإعلان عن ذلك مسبقًا.