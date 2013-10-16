يوميات "ستار أكاديمي": إصابة "رنا سماحة" في رأسها ونقلها إلى المستشفى

كتب : محمد عاشور وفاطمة النشابي الأربعاء 16-10-2013 20:34

شهدت يوميات برنامج "ستار أكاديمي"، الذي تذيعه فضائية "CBC"، لقاء الطلاب الثلاثة "النومنييه"، وهم طاهر مصطفى ونور فراوتي وعيسى المرزوقي بالأساتذة والخبراء؛ لمعرفة أسباب اختيارهم هذا الأسبوع.

وأُصيب المتسابق "عيسى" بحالة من الحزن عقب اتصاله بوالدته، التي أعربت عن حزنها بسبب وقوعه في دائرة الخطر لهذا الأسبوع.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، عقدت إدارة الأكاديمية جلسة "نيو لوك" للطلاب.

وفي نهاية اليوميات أُصيبت الأكاديمية كلها بحالة حزن، عندما أُصيبت "رنا سماحة" بجرح في رأسها، بعد أن اصطدمت رأسها في الباب الزجاجي، بسبب ركلة "نور فراوتي" للكرة بقدمه واصطدامها برأس "رنا".

وأكد "نور" أنه لم يقصد إصابة "رنا"، وجلس في حالة حزن وتوتر، وبعدها تم نقل "رنا" إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، ثم خرجت وأرسلت رسالة إلى أهلها لطمأنتهم.