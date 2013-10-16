أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إيقاف رئيس قطاع محطة كهرباء «أبوسلطان» عن العمل بسبب «تسلم الأيادي»

  • مصر
  • 7
Google+ Print
إيقاف رئيس قطاع محطة كهرباء «أبوسلطان» عن العمل بسبب «تسلم الأيادي» إيقاف رئيس قطاع محطة كهرباء «أبوسلطان» عن العمل بسبب «تسلم الأيادي»

قرر المهندس حمدي عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، الأربعاء، إيقاف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس قطاع محطة «أبوسلطان» بالإسماعيلية، عن العمل بسبب اشتباكات وقعت بين العاملين بسبب أغنية «تسلم الأيادي».

وقال أحد العاملين بالمحطة، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن الأزمة بدأت عندما قام أحد العاملين بتشغيل أغنية «تسلم الأيادي» عبر «الميكروفات» الداخلية للمحطة، فقام على أثرها مجموعة عاملين آخرين بترديد هتافات تطالب بـ«سقوط حكم العسكر»، ووقعت مشادات كلامية بين الطرفين.

وأبلغ العامل المهندس حمدي عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، تليفونيًّا بالواقعة، مما أسفر عن اتخاذه قراره.

من جانبه، قال مصدر رسمي بوزارة الكهرباء في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء الشركات بمنع الحديث في السياسة داخل المحطات لما تمثله من خطورة على سير العمل، لافتًا الى أن الوزارة تتخذ مثل تلك القرارات لإبعادها عن الصراعات السياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية