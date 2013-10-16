إيقاف رئيس قطاع محطة كهرباء «أبوسلطان» عن العمل بسبب «تسلم الأيادي»

قرر المهندس حمدي عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، الأربعاء، إيقاف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس قطاع محطة «أبوسلطان» بالإسماعيلية، عن العمل بسبب اشتباكات وقعت بين العاملين بسبب أغنية «تسلم الأيادي».

وقال أحد العاملين بالمحطة، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن الأزمة بدأت عندما قام أحد العاملين بتشغيل أغنية «تسلم الأيادي» عبر «الميكروفات» الداخلية للمحطة، فقام على أثرها مجموعة عاملين آخرين بترديد هتافات تطالب بـ«سقوط حكم العسكر»، ووقعت مشادات كلامية بين الطرفين.

وأبلغ العامل المهندس حمدي عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، تليفونيًّا بالواقعة، مما أسفر عن اتخاذه قراره.

من جانبه، قال مصدر رسمي بوزارة الكهرباء في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء الشركات بمنع الحديث في السياسة داخل المحطات لما تمثله من خطورة على سير العمل، لافتًا الى أن الوزارة تتخذ مثل تلك القرارات لإبعادها عن الصراعات السياسية.