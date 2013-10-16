أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة وتخرج من «قرية البضائع» لتجنب الإعلاميين

  • مصر
  • 52
Google+ Print
بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة وتخرج من «قرية البضائع» لتجنب الإعلاميين بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة وتخرج من «قرية البضائع» لتجنب الإعلاميين

وصلت بعثة المصري لكرة القدم إلى مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، عقب أداء مباراة غانا، الثلاثاء، وخرج اللاعبون من البوابة 35 الخاصة بقرية البضائع، لتجنب الصحفيين والإعلاميين.

وكان مقررًا أن تخرج بعثة المنتخب من صالة الوصول 3، ولكن عمدت إدارة مطار القاهرة الدولي إلى تغيير صالة الوصول إلى الصالة الموسمية الخاصة بالحجاج.

ومع توجه الإعلاميين إلى الصالة الموسمية، قررت إدارة المطار إخراج اللاعبين من بوابة 35 الخاصة بقرية البضائع.

كانت غانا ألحقت هزيمة قاسية بالمنتخب الوطني، بستة أهداف لهدف، في ذهاب الدور الفاصل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وشهد المطار إجراءات أمنية مشددة، حيث تمركزت عدة كمائن عند بوابات المطار، وقصرت دخوله على الصحفيين والإعلاميين وحاملي تذاكر السفر. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب