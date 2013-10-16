بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة وتخرج من «قرية البضائع» لتجنب الإعلاميين

وصلت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم إلى مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، عقب أداء مباراة غانا، الثلاثاء، وخرج اللاعبون من البوابة 35 الخاصة بقرية البضائع، لتجنب الصحفيين والإعلاميين.

وكان مقررًا أن تخرج بعثة المنتخب من صالة الوصول 3، ولكن عمدت إدارة مطار القاهرة الدولي إلى تغيير صالة الوصول إلى الصالة الموسمية الخاصة بالحجاج.

ومع توجه الإعلاميين إلى الصالة الموسمية، قررت إدارة المطار إخراج اللاعبين من بوابة 35 الخاصة بقرية البضائع.

كانت غانا ألحقت هزيمة قاسية بالمنتخب الوطني، بستة أهداف لهدف، في ذهاب الدور الفاصل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وشهد المطار إجراءات أمنية مشددة، حيث تمركزت عدة كمائن عند بوابات المطار، وقصرت دخوله على الصحفيين والإعلاميين وحاملي تذاكر السفر.