مفاجأة من العيار الثقيل .. خطأ كارثى لغانا قد يصعد بمصر للمونديال!

فجر منتخب مصر لكرة القدم وجهازة الفني مفاجاه من العيار الثقيل عندما ارسل تظلم الي الاتحاد الي اللجنة الطيبة للكاف ان لاعبي منتخب غانا التي لاقت منتخب مصر بالامس كان محهودهم غير طبيعي طوال 90 دقيقة يجب الكشف عليهم لاننا في حيرة وشك ان لاعبي المنتخب الغاني كانوا يتعاطون المنشطات ، والمفاجاه ان بعد التحليل للاعبي غانا وجد 3 لاعبين من خلال التحاليل يتعاطون بالفعل المنشطات .



وهذا ما جاء علي موقع ايرور سبورت الشهير وبالاسفل تكملة الخبر كامل ان شاء الله . كلنا بالطبع نأمل ان يحدث هذا والله ياريت يكون صحيح . لكن دعونا نتحدث بكل امانة وان حدث هذا بالفعل وتاهلت مصر ستكون فرحة عارمة في كل انحاء مصر لكن برادلي له اخطاء لا نخفي ذلك اطلاقاً .



بداية من التشكيل الغريب وكانة يريد ان يصل رسالة انة مدرب ذو فكر واعي وانة قصد النزول بلاعبي الاهلي جملة واحدة نظرا للانسجام الذي يعيشون فية لاعبي الاهلي واستعان بلاعبين اخرين امثال محمد صلاح والنني وهما يلعبان ايضا بجوار بعض في نادي بازل السويسري ولكن الاخطاء واضحة جدا لا نريد ان نتستر عليها ، محمد نجيب لاعب محلي وليس لة علاقة باللعب باسم منتخب مصر علي الاطلاق ، نزول احمد شديد قناوي علي حساب سيد معوض الدولي ، عدم الاستعانة باي مهاجم صريح طوال اللقاء ، وقبل كل هذا الخصام مع عصام الحضري والعند الشديد الذي اطاح بنا في هذا اللقاء

فمن جديد سنستخدم الطريقة المصرية في التغطية على الفضائح باختلاق وصنع سبب يُغطي على ما فات وتلهو فيه الناس، فمثلا في تصفيات كأس العالم 2002، بعد الفشل في الصعود، خرج الجهابذة في مصر بتصريحات تؤكد أن مباراة السنغال ونامبيا وقتها حدث بها تلاعب لصالح السنغال وأن مصر سترسل شكوى للفيفا، وسوف يتم إلغاء النتيجة وتصعد مصر، وهنا انشغلت الجماهير البسيطة بالتصريحات وتركت محاسبة المنتخب، وفي 2010 بعد مباراة الجزائر حدث نفس السيناريو، بأن الملف المصري عن أحداث شغب مباراة أم درمان سيلغى النتيجة وسوف تُعاد المباراة، ليتم التغطية على الأحداث الفنية ويعتقد المشجع الحالم بالصعود أن المؤامرة سبب الفشل، وها هو السيناريو يتكرر من جديد في فيلم مكرر وبايخ من أصحاب العقول والقلوب والأقلام المريضة لو تم الترويج له بصورة أكبر، فغالباً تبدأ الأمور هكذا، رغم أن الأشخاص يتغيرون ولكن الفكر واحد .

تحدثت قبل المباراة في مقال "وصمة عار.. هؤلاء المصريون يتمنون فوز غانا" عن الجماهير المصرية التي تشجع غانا لمجرد وجود الأكثرية من لاعبي الأهلي في المنتخب، وهاجمني الكثير والكثير بالتعليقات الخارجة لمجرد طرحي للموضوع، ولكني اليوم بعد السداسية أطالب السادة المهاجمين، برؤية ماجاء من أخبار تحدثت عن فرحة بعض الجماهير المصرية وتشجيعها لغانا طوال المباراة بالصور، وذلك عبر العديد من المواقع المصرية منها اليوم السابع والفجر الرياضي.

بوب برادلي.. بالتأكيد لا احملك وحدك المسؤولية، فأنت جزء من منظومة فاشلة، اتحاد الكرة يُدار بالريموت كنترول من الخارج، والمباريات الودية لا ترتقى للمنافسة في دورة رمضانية، والمسابقات المحلية متوقفة، فكيف تهزم نجوم الميلان وتشيلسي ويوفنتوس وغيرهم بلاعبين أقصى طموحهم اقامة مسابقة كأس مصر.

مجدي عبد الغني.. تحتاج إلى مقال جديد بعد الفضيحة من غانا، ولكني لو قدر لي البقاء حياً حتى 2018، سوف أكتب مقال جديد تحت عنوان " اللاعب الذي أذل الشعب 28 عاماً"،

ولكنك محق يا مجدي فأنت نجحت فيما فشل فيه الجميع. اتكلم براحتك وزيط في الإعلانات فأنت ستظل العريس لفترة جديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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