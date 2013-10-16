أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

4 آثار سلبية تنتقل من غانا إلى الأهلي

Google+ Print
4 آثار سلبية تنتقل من غانا إلى الأهلي 4 آثار سلبية تنتقل من غانا إلى الأهلي

4 عوامل سلبية قد تنتقل من معسكر منتخب في غانا إلى الأهلي الذي يستعد لمواجهة القطن عصر يوم الأحد في ملعب الجونة.

الأهلي تعادل 1-1 مع القطن في الكاميرون خلال جولة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

النتيجة إيجابية وتزيد حظوظ الأهلي عن القطن، لكن ذلك قبل نكسة منتخب مصر في غانا بالخسارة 6-1.

لماذا، هناك 4 إجابات:

1) اللياقة البدنية

الأهلي خاض لقاء القطن يوم السبت قبل الماضي، بعد 65 دقيقة أوقف الحكم اللعب، وقرر إعادة الـ90 دقيقة من جديد يوم الأحد.

ثم سافر لاعبو الأهلي مع وشاركوا ضد غانا في 90 دقيقة نارية.

في فترة قصيرة بات مطلوبا من لاعبين كبار في السن مثل أبو تريكة تحديدا أن يخوض 305 دقيقة وهو ما يعد أمرا غير سهل.

كذلك وليد سليمان الذي يعاني من تتابع الإصابات على عضلاته وركبته منذ فترة طويلة.

2) الإصابات

اطمأن الأهلي على إمكانية مشاركة الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي في المباراة رغم إصابته خلال لقاء القطن.

لكن تلك الإصابات ستعيق الثنائي عن التدرب بشكل جيد، ما يؤثر على جاهزيتهما بشكل كامل للقاء.

3) الحالة النفسية

تحديدا محمد نجيب ووائل جمعة تعرضا لضغوط صعبة بعد أخطاء من الثنائي، تسببت في ارتفاع النتيجة أمام غانا.

جمعة سجل هدفا في شباك مصر، ونجيب كان عاملا مشتركا في عدد من الأهداف الغانية.

4) ملعب الجونة

مع تلك الظروف، يأتي ملعب الجونة بأرضيته الصعبة كعامل إضافي سيلعب ضده الأهلي يوم الأحد ضد القطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا