4 آثار سلبية تنتقل من غانا إلى الأهلي

4 عوامل سلبية قد تنتقل من معسكر منتخب مصر في غانا إلى الأهلي الذي يستعد لمواجهة القطن عصر يوم الأحد في ملعب الجونة.

الأهلي تعادل 1-1 مع القطن في الكاميرون خلال جولة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

النتيجة إيجابية وتزيد حظوظ الأهلي عن القطن، لكن ذلك قبل نكسة منتخب مصر في غانا بالخسارة 6-1.

لماذا، هناك 4 إجابات:

1) اللياقة البدنية

الأهلي خاض لقاء القطن يوم السبت قبل الماضي، بعد 65 دقيقة أوقف الحكم اللعب، وقرر إعادة الـ90 دقيقة من جديد يوم الأحد.

ثم سافر لاعبو الأهلي مع المنتخب وشاركوا ضد غانا في 90 دقيقة نارية.

في فترة قصيرة بات مطلوبا من لاعبين كبار في السن مثل أبو تريكة تحديدا أن يخوض 305 دقيقة وهو ما يعد أمرا غير سهل.

كذلك وليد سليمان الذي يعاني من تتابع الإصابات على عضلاته وركبته منذ فترة طويلة.

2) الإصابات

اطمأن الأهلي على إمكانية مشاركة الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي في المباراة رغم إصابته خلال لقاء القطن.

لكن تلك الإصابات ستعيق الثنائي عن التدرب بشكل جيد، ما يؤثر على جاهزيتهما بشكل كامل للقاء.

3) الحالة النفسية

تحديدا محمد نجيب ووائل جمعة تعرضا لضغوط صعبة بعد أخطاء من الثنائي، تسببت في ارتفاع النتيجة أمام غانا.

جمعة سجل هدفا في شباك مصر، ونجيب كان عاملا مشتركا في عدد من الأهداف الغانية.

4) ملعب الجونة

مع تلك الظروف، يأتي ملعب الجونة بأرضيته الصعبة كعامل إضافي سيلعب ضده الأهلي يوم الأحد ضد القطن.