باحثون أسبان يصلون لخطوة جديدة لتخليق خلايا جذعية حية

لأول مرة نجح فريق من الباحثين الأسبان برئاسة ماريا- آباد ومانويل- سورانو فى المركز الوطنى للأبحاث السرطانية فى مدريد، تخليق خلايا جذعية فى الجسم الحى لدى بعض الفئران عن طريق تعديل جينات هذه الحيوانات، والتى تبدو

> أكثر قوة وفاعلية عن تلك المأخوذة من أجسام الشباب.

ومنذ أن اكتشف العالم اليابانى ياماناكا الخلايا الجذعية فى 2006 وحصل على جائزة نوبل فى الطب فى 2012، وفتحت أملا جديدا فى الطب، والتى كانت تتم إما عن طريق المعمل أو عن طريق الأنابيب، مركزا على أربعة جينات يختارها بالقرب من الجلد على سبيل المثال فى مرحلة قريبة من الخلايا الجذعية للأجنة، وعند إدخال فى الجسم الحى تعطى مولدًا للعديد من الخلايا الموجودة فى الأنسجة والأعضاء، وهذه النتائج الإيجابية تفتح مجالا جديدا للإنسان لإعادة الحكم فى الكبد والقلب، وبذلك يصبح فى الإمكان من إعادة عضو مريض إلى حالاته الصحية مرة أخرى.