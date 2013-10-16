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الإفراط فى تناول "الضأن" يؤدى إلى ارتفاع الكولسترول بالدم

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الإفراط فى تناول "الضأن" يؤدى إلى ارتفاع الكولسترول بالدم الإفراط فى تناول "الضأن" يؤدى إلى ارتفاع الكولسترول بالدم

يحذر الأطباء دائمًا من الإفراط فى تناول اللحوم، حيث تتسبب فى العديد من المشاكل الصحية سواء بالنسبة للكبار أو الصغار.

ويقول الدكتور ياسر عبد العال، استشارى السمنة، إن الإفراط فى تناول اللحوم يسبب زيادة الوزن، كما يتسبب فى حدوث التخمة بجانب إمكانية إصابة الفرد بحدوث تصلب الشرايين، مشيرًا إلى أن تناول اللحوم بشكل معتدل مفيد حيث تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل مادة اللينوليك وهى مادة مقوية للمناعة والعظام، وتقوم بتحويل لطاقة بالجسم لتكوين كرات الدم الحمراء التى تساعد الجسم على الشعور بالطاقة، إلا أن الإفراط فى تناولها عن المعدل العادى يؤدى إلى العديد من الأضرار الصحية، فاللحوم الضأن قد تتسبب فى رفع الكولسترول بالدم، إضافة إلى النقرس، وهو يسبب آلام فى المفاصل والعظام ما يمثل مشاكل صحية خطيرة تتطلب من الجميع الاعتدال فى تناول اللحوم.

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