"رقابة الصادرات والواردات" تفحص 141 ألف رسالة خلال 10 أشهر

قال رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المهندس علاء عبد الكريم، إن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 141 ألفا و348 رسالة متنوعة ما بين وردات وصادرات مواد غذائية وصناعية خلال الفترة من أول يناير الماضى وحتى 10 أكتوبر الجارى منها 90 ألفا و893 رسالة صناعية و50 ألفا و455 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 139 ألفا و974 رسالة بينما تم رفض 1374 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأوضح عبد الكريم، فى بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم، الأربعاء، أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 49 ألفا و768 رسالة وتمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة والأرز والسكر والفول والعدس واللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها والزيوت النباتية، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 687 رسالة وتمثلت فى اللحوم المجمدة ومشروبات غازية وأسمدة زراعية وأسماك مجمدة وفاكهة وخضر والألبان ومنتجاتها.

> وأضاف أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 90 ألفا و206 رسائل وذلك خلال الفترة من يناير الماضى وحتى 10 أكتوبر الجارى وتمثلت أهم السلع المطابقة فى الإطارات وبطاريات السيارات والملابس والنسيج والجلود والأحذية وأدوات صحية. .لافتا إلى أن إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 687 رسالة وتمثلت فى لعب أطفال وقطع غيار السيارات وأدوات مائدة من "ستانلس ستيل".

> وأشار عبد الكريم إلى أن هناك تطويرا مستمرا للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتى يصل عددها إلى 76 معملا لاختبارات السلع الصناعية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ ومتوافقة مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية أيزو" 17025 "والخاصة باعتماد معامل الاختبار.

> وأشار إلى حصول 15 معملا من تلك المعامل على الاعتماد الدولى من المجلس الوطنية للاعتماد (إيجاك) وهى معامل خاصة باختبارات سلع صناعية مختلفة منها البطاريات والإطارات ولمبات الإضاءة وأجهزة الصوتيات والمرئيات والغزل والنسيج والأحذية والجلود وغيرها من السلع الأخرى والتى تعمل على التيسير على المصدرين والمستوردين فى اختيار منتجاتهم المختلفة فى أسرع وقت وبأقل تكلفة.

> وأوضح أنه تم انشاء مجموعة من المعامل الجديدة فى عدد من الموانئ منها معامل اختبارات الأمان للعب الأطفال بمطار القاهرة ومعملى اختبارات الأثاث والأخشاب والملابس الجاهزة بميناء دمياط ومعملى اختبارات كابلات الجهد المنخفض والأحذية والجلود بميناء الأدبية بالسويس ومعمل تيل الفرامل بالقاهرة ومعمل المنسوجات بالقاهرة والدخيلة.

> وفيما يتعلق بعدد الرسائل التى فحصتها لجنة التظلمات بالهيئة خلال الفترة الماضية أشار عبد الكريم إلى أن اللجنة فحصت تظلمات 2063 رسالة متنوعة ما بين رسائل غذائية وصناعية وذلك خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين حيث رفضت اللجنة دخول 136 رسالة من الواردات شملت سلعا غذائية وصناعية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ولا تصلح للاستخدام الآدمى ولم تتوفر فيها البيانات المطلوبة وفقا للائحة الاستيراد والتصدير بينما وافقت على سير الإجراءات ومعالجة بيانات وإعادة سحب عينات لـ1927 رسالة متنوعة ما بين سلع غذائية وصناعية.

وأوضح أن تلك الواردات التى فحصتها لجنة التظلمات فى شهرى أغسطس وسبتمبر شملت على 1061 رسالة غذائية، وتم رفض 33 رسالة من تلك الرسائل، بينما تمت الموافقة على 1028 ألف رسالة غذائية.. كما شملت تلك الواردات على 1002 رسالة صناعية حيث تم رفض 103 رسائل من إجمالى تلك الرسائل والموافقة على 899 رسالة صناعية أخرى.

> وفيما يتعلق بأعمال لجان الفرز والتحكيم بالقمح المحلى والذرة الشامية والأرز التموينى برئاسة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعضوية التموين والجهات الموردة قال عبد الكريم إنه تم فحص 5 ملايين و819 ألفا و786 طنا من القمح خلال الموسم 2013، موضحا أن الهيئة قامت بفحص وقبول 485 ألفا و162 طنا من الأرز الأبيض التموينى.