احتفالات للأهالى والشباب بثانى أيام عيد الأضحى فى ميدان التحرير

سادت حالة من الهدوء ميدان التحرير، مساء اليوم الأربعاء، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، فيما تواصل قوات الأمن غلق مداخل ومخارج الميدان أمام المتوافدين من المواطنين للتنزه بالميدان من الأهالى والشباب، وفيما تمنع قوات الأمن المواطنين من دخول الميدان بقولها "الميدان مغلق ليوم السبت القادم"، وقد أغلقت قوات الأمن محيط ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية من بدايات الشوارع المؤدية للميدان، مع الأخذ فى الاعتبار المخارج أيضًا.

ويحتفل الشباب والأهالى بميدان طلعت حرب وميدان عبد المنعم رياض وعلى كوبرى قصر النيل، وردد الشباب الذين يحتفلون بثانى أيام العيد بميدان طلعت لقوات الجيش "تسلم الأيادى، تسلم يا جيش بلادى".

وفى السياق ذاته، تمركز أفراد الشرطة المرورية بمحيط ميدان التحرير، لتنظيم الحركة المرورية أمام السيارات، وسط أعداد لا بأس بها من السيارات بمحيط الميدان بجميع الطرق المؤدية لميدان التحرير وعبد المنعم رياض وكوبرى قصر النيل.