رئيس العمال يلتقى اللجان النقابية بشركات مضارب الأرز لبحث مطالبهم

يعقد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجان النقابية للعاملين بشركات مضارب الأرز السبع، لبحث مطالبهم غير الفئوية والمتمثلة فى تطوير آليات التشغيل لمطاحن الأرز لتوفير 500 ألف طن المخزون الاستراتيجى للدولة من الأرز.

وسيتم خلال الاجتماع إعداد تقرير حول معالجة المشاكل الاقتصادية التى تواجه هذه الشركات، والتى يعمل بها نحو 25 ألف عامل لرفعه للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المهندس هشام معروف، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن العاملين بشركات المطاحن علقوا وقفتهم الاحتجاجية إلى ما بعد العيد، فى استجابة فورية لرئيس الاتحاد العام، مشيرًا إلى أن مطالب العمال تتمثل فى وضع قواعد واضحة لشراء أرز الشعير من الفلاحين، وتوفير السيولة المالية لتشغيل المصانع وفقًا للاحتياجات الفعلية التى تتطلبها خطة الدولة، لتوفير مخزون الأرز الذى يشمل نحو 500 ألف طن للسلع التموينية وحدها. كما تطالب اللجان النقابية بشركات ومطاحن الأرز بوقف إنتاج "المفارك" اليدوية والخاصة التى تعمل على تكسير حبات الأرز وتدمير المنتج الوطنى.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن عمال المطاحن يناشدون الحكومة بمنع توريد الارز عن طريق التجار الذين يستخدمون "المفارك" الخاصة لأنهم يقومون بتسليم هيئة السلع التموينية الأرز الردئ، فى الوقت الذين يصدرون فيه الأرز الجيد للحصول على العملة الصعبة، وطالبوا بتشديد الرقابة عليهم، لتسليم الهيئة نفس نوع الأرز الجيد المصدر للخارج.