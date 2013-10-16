اليوم السابع: آن الأوان ترحلى يا "فرقة" العواجيز

تنشر صحيفة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الخميس 17 أكتوبر, عددا من الأخبار والتقارير الهامة, أهمها:"آن الأوان ترحلى يا "فرقة" العواجيز، حيث كشفت شيخوخة اداء منتخب الفراعنة أمام نظيره الغانى فى "كوماسى" عن عجز اللاعبين، فيما يعد حسام البدرى أبرز المرشحين لخلافة "برادلى".

كما تنشر الصحيفة "كارثة.. انهيار جسر ترعة الصف يغرق 40 منزلا"، بالاضافة لتصريحات أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان "المحظورة" بأنهم لم يختاروا مرشدا جديدا حتى الآن، فيما يطرح حزب الوسط مبادرة لانقاذ الجماعة والتضحية بـ"مرسى".

وفيما يلى أهم العناوين التى تنشرها الصحيفة:

◄حرب "الجزيرة" الرياضية" والتلفزيون المصرى بسبب مبارة مصر وغانا

◄خطة الحكومة لرفع حظر التجوال بعد العيد

◄9 حالات تحرش فقط بوسط البلد .. ومعظم المعاكسات لفظية

◄حسين سالم يتنازل عن دعوى تعويض ضد مرسى بـ"2 مليار يورو"

◄واشنطون بوست: المصريون مهووسون بـ"السيسى"

◄"العليا للانتخابات" تستبعد"قضاة من أجل مصر" من الاستفتاء على الدستور

◄مقربون من "شفيق": الفريق يعود نهاية الشهر الجارى.. وقد يترشح للرئاسة

◄الإخوان يواصلون الفوضى بمليونية "كشف الحساب" غدا

◄سفير دمشق فى بيروت صاحب دعوة لقاء "بشار".. وسامح عاشور يعتذر بسبب لجنة الخمسين"